Луценко прогнозирует еще одно представление на Новинского

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Понедельник, 3 июля 2017, 12:26

Генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозирует, что в Верховной Раде может появиться новое представление на депутата Оппозиционного блока Вадима Новинского.

Об этом глава ГПУ заявил на заседании регламентного комитета парламента в понедельник.

И.о.главы комитета Павел Пинзеник поинтересовался у Луценко состоянием дела Новинского, согласие на привлечение к ответственности комитет давал ранее.

На это генпрокурор заявил, что следователи продолжают досудебное следствие.

"Сейчас мы изучаем новые действия Новинского, которые могут привести нас к новому представление в Верховную Раду, которое будет касаться уже экономических преступлений (Новинского -УП)", - заявил Луценко.

По его словам, следователь по делу Новинского считает, что подозрение в "церковном" деле и в новом "экономическом" могут быть объявлены вместе.

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Как известно, 8 декабря 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Новинского. Однако согласия на арест или задержание Новинского в ГПУ нет.

Регламентный комитет ВР решил, что ГПУ не предоставила достаточного количества доказательств для снятия неприкосновенности с Новинского.

Сам олигарх сказал, что готов к любому решению ВР и покидать страну не собирается.

Новинский обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.

В этом деле также объявили подозрение экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.

Роман Романюк, УП

Темы: неприкосновенность Новинский
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