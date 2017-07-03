ГПУ сняла с Рыбалко подозрение в неуплате налогов

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Понедельник, 3 июля 2017, 22:33

Генпрокуратура сняла с народного депутата Радикальной партии Сергея Рыбалко подозрения в неуплате налогов.

Об этом генпрокурор сказал в интервью "5 каналу".

Он отметил, что правоохранители имели претензии к депутату относительно возможной неуплаты налогов.

На данный момент, по словам Луценко, подозрения сняты.

"В случае с большинством депутатов мы не видим неуплаты (налогов). В том числе такой проблемы нет у депутата Рыбалки", - сообщил генпрокурор.

В то же время он отметил, что продолжается расследование законности деятельности фирм, которые принадлежат членам семьи Рыбалки.

Как известно, 12 апреля Генеральная прокуратура допросила председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергея Рыбалко по делу о возможной неуплате налогов.

23 июня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от фракции "Радикальная партия" Сергей Рыбалка владеет предприятием в российском Липецке, которое выводит в оффшоры миллиона гривен.

В апреле правоохранительные органы проводили обыски в офисах корпорации "S. Group", которая принадлежит родственникам народного депутата Сергея Рыбака.

Ранее в октябре 2016 стало известно, что бизнес семьи депутата Сергея Рыбалки, из которого финансируются радикалы, задействует оффшорные юрисдикции, направляя за границу часть выручки, собранной с украинцев.

Украинские новости

Темы: Генпрокуратура Ляшко
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