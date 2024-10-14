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"Радикал" Ляшко стал комбатом

Валентина Романенко, Ольга КириленкоПонедельник, 14 октября 2024, 17:51
Радикал Ляшко стал комбатом
Олег Ляшко. фото из Facebook

Лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, который служит в рядах ВСУ, назначили командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.

Источник: документ, распространенный в соцсетях, пресс-офицер 63 бригады Ростислав Ящишин в комментарии "Украинской правде"

Детали: В понедельник в соцсетях распространили документ, из которого следует, что 11 октября Олег Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Информацию о том, что Ляшко действительно является командиром батальона беспилотных систем УП подтвердил пресс-офицер 63 бригады.

За дополнительным подтверждением УП обратилась с запросом в Сухопутные войска ВСУ.

Ляшко ОлегВооруженные силы
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