В Киеве машина с Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ: экс-нардеп устроил скандал

В Киеве на перекрестке улиц Электриков и Набережно-Рыбальской произошло ДТП с участием автомобиля, где был бывший депутат Олег Ляшко и машины, где находились сотрудники Службы безопасности.

Источник: видео, опубликованное Ляшко в Facebook, пресс-служба СБУ в комментарии УП

Детали: Ляшко утверждает, что автомобили правоохранителей нарушили ПДД и двинулись на красный свет с включенными проблесковыми маячками.

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После аварии он начал ссориться с водителем и пассажиром Lexus на служебных номерах.

Позже на ДТП отреагировали в СБУ. Факт аварии подтвердили, однако призвали бывшего политика не превращать ДТП в шоу.

Дословно СБУ: "Автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий СБУ, попал в ДТП с участием бывшего народного депутата.

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В случае доказательства вины и при принятии соответствующего судебного решения, водитель обязательно понесет ответственность, предусмотренную законом.

СБУ проведет внутреннюю проверку действий своего сотрудника для принятия дисциплинарных решений.

При этом обращаем особое внимание на недопустимость действий экс-народного депутата, всячески пытавшегося спровоцировать военнослужащих".

В СБУ также сообщили, что на место происшествия были вызваны представители патрульной полиции для фиксации всех обстоятельств аварии.

По информации УП, в ДТП с Ляшко попал Сергей Дука – заместитель начальника ГУ "Д" (ранее ГУ "К"). Дука был на месте пассажира служебного автомобиля.

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Прямая речь Ляшко: "Наше добровольческое подразделение возвращалось из командировки из Чернобыля. В Киеве на перекрестке улицы Набережно-Рыбальской и Электриков быки на двух бронированных авто грубо нарушили правила дорожного движения - поехали на красный свет с включенными проблесковыми маячками, в результате чего устроили ДТП.

В нашем авто было четыре человека, двое пострадавших".

Детали: Ляшко заявляет, что ПДД нарушила еще одна машина на служебных номерах Mercedes, но она скрылась с места происшествия.

Отметим, что на видео, опубликованном бывшим нардепом, на нем заметна кобура с пистолетом.

На лобовом стекле автомобиля Lexus были прикреплены документы с символикой СБУ и КГГА.

Обычно черные автомобильные номера используют на автомобилях ВСУ, ГНСУ, ГСЧС, МВД, Нацгвардии и тд.