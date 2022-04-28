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В Киеве машина с Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ: экс-нардеп устроил скандал

Мазуренко Алена Четверг, 28 апреля 2022, 20:38
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В Киеве на перекрестке улиц Электриков и Набережно-Рыбальской произошло ДТП с участием автомобиля, где был бывший депутат Олег Ляшко и машины, где находились сотрудники Службы безопасности.

Источник: видео, опубликованное Ляшко в Facebook, пресс-служба СБУ в комментарии УП

Детали: Ляшко утверждает, что автомобили правоохранителей нарушили ПДД и двинулись на красный свет с включенными проблесковыми маячками.

После аварии он начал ссориться с водителем и пассажиром Lexus на служебных номерах.

Позже на ДТП отреагировали в СБУ. Факт аварии подтвердили, однако призвали бывшего политика не превращать ДТП в шоу.

Дословно СБУ: "Автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий СБУ, попал в ДТП с участием бывшего народного депутата.

В случае доказательства вины и при принятии соответствующего судебного решения, водитель обязательно понесет ответственность, предусмотренную законом.

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СБУ проведет внутреннюю проверку действий своего сотрудника для принятия дисциплинарных решений.

При этом обращаем особое внимание на недопустимость действий экс-народного депутата, всячески пытавшегося спровоцировать военнослужащих".

В СБУ также сообщили, что на место происшествия были вызваны представители патрульной полиции для фиксации всех обстоятельств аварии.

По информации УП, в ДТП с Ляшко попал Сергей Дука – заместитель начальника ГУ "Д" (ранее ГУ "К"). Дука был на месте пассажира служебного автомобиля.

 
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Прямая речь Ляшко: "Наше добровольческое подразделение возвращалось из командировки из Чернобыля. В Киеве на перекрестке улицы Набережно-Рыбальской и Электриков быки на двух бронированных авто грубо нарушили правила дорожного движения - поехали на красный свет с включенными проблесковыми маячками, в результате чего устроили ДТП.

В нашем авто было четыре человека, двое пострадавших".

Детали: Ляшко заявляет, что ПДД нарушила еще одна машина на служебных номерах Mercedes, но она скрылась с места происшествия.

Отметим, что на видео, опубликованном бывшим нардепом, на нем заметна кобура с пистолетом.

На лобовом стекле автомобиля Lexus были прикреплены документы с символикой СБУ и КГГА.

Обычно черные автомобильные номера используют на автомобилях ВСУ, ГНСУ, ГСЧС, МВД, Нацгвардии и тд.

Темы: Ляшко ОлегСБУДТП
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