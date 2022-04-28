Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве машина с Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ: экс-нардеп устроил скандал

Алена МазуренкоЧетверг, 28 апреля 2022, 20:38
В Киеве машина с Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ: экс-нардеп устроил скандал
скриншот

В Киеве на перекрестке улиц Электриков и Набережно-Рыбальской произошло ДТП с участием автомобиля, где был бывший депутат Олег Ляшко и машины, где находились сотрудники Службы безопасности.

Источник: видео, опубликованное Ляшко в Facebook, пресс-служба СБУ в комментарии УП

Детали: Ляшко утверждает, что автомобили правоохранителей нарушили ПДД и двинулись на красный свет с включенными проблесковыми маячками.

Реклама:

После аварии он начал ссориться с водителем и пассажиром Lexus на служебных номерах.

Позже на ДТП отреагировали в СБУ. Факт аварии подтвердили, однако призвали бывшего политика не превращать ДТП в шоу.

Дословно СБУ: "Автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий СБУ, попал в ДТП с участием бывшего народного депутата.

ВИДЕО ДНЯ

В случае доказательства вины и при принятии соответствующего судебного решения, водитель обязательно понесет ответственность, предусмотренную законом.

СБУ проведет внутреннюю проверку действий своего сотрудника для принятия дисциплинарных решений.

При этом обращаем особое внимание на недопустимость действий экс-народного депутата, всячески пытавшегося спровоцировать военнослужащих".

В СБУ также сообщили, что на место происшествия были вызваны представители патрульной полиции для фиксации всех обстоятельств аварии.

По информации УП, в ДТП с Ляшко попал Сергей Дука – заместитель начальника ГУ "Д" (ранее ГУ "К"). Дука был на месте пассажира служебного автомобиля.

 
скриншот

Прямая речь Ляшко: "Наше добровольческое подразделение возвращалось из командировки из Чернобыля. В Киеве на перекрестке улицы Набережно-Рыбальской и Электриков быки на двух бронированных авто грубо нарушили правила дорожного движения - поехали на красный свет с включенными проблесковыми маячками, в результате чего устроили ДТП.

В нашем авто было четыре человека, двое пострадавших".

Детали: Ляшко заявляет, что ПДД нарушила еще одна машина на служебных номерах Mercedes, но она скрылась с места происшествия.

Отметим, что на видео, опубликованном бывшим нардепом, на нем заметна кобура с пистолетом.

На лобовом стекле автомобиля Lexus были прикреплены документы с символикой СБУ и КГГА.

Обычно черные автомобильные номера используют на автомобилях ВСУ, ГНСУ, ГСЧС, МВД, Нацгвардии и тд.

Темы: Ляшко ОлегСБУДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Ляшко Олег
Олег Ляшко занялся майнингом криптовалют
Трое в центре. Как Гройсман, Смешко и Ляшко пробиваются в Раду
Рейтинг партий: в Раду проходят политсилы Смешко, Гройсмана и Ляшко - КМИС
Последние новости
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
Все новости...
Реклама: