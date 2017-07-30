В результате стрельбы в Бодруме украинцы не пострадали

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Воскресенье, 30 июля 2017, 18:07

Украинцев среди пострадавших в результате стрельбы в Бодруме (Турция) нет.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения на ночной клуб турецкого курортного города Бодрум один человек погиб, 3 получили ранения.

Украинская правда

Темы: Турция МИД
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