В результате стрельбы в Бодруме украинцы не пострадали

Украинцев среди пострадавших в результате стрельбы в Бодруме (Турция) нет.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Консул повідомляє, що українців немає серед постраждалих під час стрілянини у Бодрумі (Туреччина). pic.twitter.com/oZZPBvn0RY — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 30, 2017

Ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения на ночной клуб турецкого курортного города Бодрум один человек погиб, 3 получили ранения.

Украинская правда