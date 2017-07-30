В результате стрельбы в Бодруме украинцы не пострадали
Воскресенье, 30 июля 2017, 18:07
Украинцев среди пострадавших в результате стрельбы в Бодруме (Турция) нет.
Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.
Консул повідомляє, що українців немає серед постраждалих під час стрілянини у Бодрумі (Туреччина). pic.twitter.com/oZZPBvn0RY— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 30, 2017
Ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения на ночной клуб турецкого курортного города Бодрум один человек погиб, 3 получили ранения.
Украинская правда