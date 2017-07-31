Российского дипломата остановили пьяного за рулем на Киевщине
В районе Бортничей патрульные полицейские остановили с явными признаками алкогольного опьянения мужчину, который предъявил дипломатическую карточку сотрудника посольства Российской Федерации в Украине.
От прохождения теста на алкоголь водитель отказался, закрылся и заблокировался в своем авто до приезда сотрудника дипломатического ведомства России, сообщили "Украинской правде" в Национальной полиции.
Источники УП в правоохранительных органах подтверждают информацию ТСН о том, что нетрезвым за рулем ехал Руслан Требунский – работник российского консульства, представитель пограничной службы ФСБ России.
Автомобиль не эвакуировали, его забрал трезвый сотрудник консульства (предположительно – консул).
Удостоверение водителя у пьяного не изымали, поскольку он обладает иммунитетом.
Составлен рапорт.
Ранее Теребунского уже не раз заставали пьяным за рулем, каждый раз его забирал консул.
Алена Рощенко, УП
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