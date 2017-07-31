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Російського дипломата зупинили п’яного за кермом на Київщині

Понеділок, 31 липня 2017, 09:29

У районі Бортничів патрульні поліцейські зупинили з явними ознаками алкогольного сп’яніння чоловіка, який пред’явив дипломатичну картку співробітника посольства Російської Федерації в Україні.

Від проходження тесту на алкоголь водій відмовився, зачинився і заблокувався у своєму авто аж до приїзду співробітника дипломатичного відомства Росії, повідомили "Українській правді" у Національній поліції.

Джерела УП у правоохоронних органах підтверджують інформацію ТСН про те, що нетверезим за кермом їхав Руслан Требунський – працівник російського консульства, представник прикордонної служби ФСБ Росії.

Автомобіль не евакуювали, його забрав тверезий співробітник консульства (імовірно – консул).

Посвідчення водія у сп’янілого не вилучали, оскільки він має імунітет.

Складено рапорт

Раніше Теребунського вже не раз заставали п'яним за кермом, щоразу його забирав консул.

Олена Рощенко, УП

Теми: Росіяполіція
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