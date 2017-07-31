Российского дипломата остановили пьяного за рулем на Киевщине

В районе Бортничей патрульные полицейские остановили с явными признаками алкогольного опьянения мужчину, который предъявил дипломатическую карточку сотрудника посольства Российской Федерации в Украине.



От прохождения теста на алкоголь водитель отказался, закрылся и заблокировался в своем авто до приезда сотрудника дипломатического ведомства России, сообщили "Украинской правде" в Национальной полиции.



Источники УП в правоохранительных органах подтверждают информацию ТСН о том, что нетрезвым за рулем ехал Руслан Требунский – работник российского консульства, представитель пограничной службы ФСБ России.



Автомобиль не эвакуировали, его забрал трезвый сотрудник консульства (предположительно – консул).



Удостоверение водителя у пьяного не изымали, поскольку он обладает иммунитетом.



Составлен рапорт.

Ранее Теребунского уже не раз заставали пьяным за рулем, каждый раз его забирал консул.



Алена Рощенко, УП