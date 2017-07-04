Гройсман уважает решение Омеляна поручиться за Мартыненко

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Вторник, 4 июля 2017, 00:44

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уважает решение главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна взять на поруки экс-нардепа НФ Николая Мартыненко.

Об этом он сказал в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.

"Омелян принял свое персональное решение, на которое он полностью имеет право, и я его право уважаю взять на поруки Николая Мартыненко... Насколько я понимаю, что все процессуальные действия осуществляются в отношении Мартыненко, он никуда не исчез", - заявил Гройсман.

Он также добавил, что положительно относится к тому, что правоохранители будут контролировать действия министров.

Как известно, Генеральная прокуратура проводит расследование в отношении некоторых министров в правительстве Владимира Гройсмана.

В то же время сам премьер заявил, что не знает имен этих министров.

Украинская правда

Темы: Гройсман Мартыненко Кабинет министров
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