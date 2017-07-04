Довгий считает, что Луценко мстит ему за удар Черновецкого

Народный депутат Олесь Довгий убежден, что уголовное производство против него связано с личной неприязнью генерального прокурора Юрия Луценко.



"Что касается наших давних отношений с Юрием Витальевичем, – думаю, за ними наблюдала вся страна и понимает, что есть личный контекст", – сказал он в перерыве заседания регламентного комитета Верховной Рады, который рассматривал представление на снятие неприкосновенности с Довгого.



"Личное Юрия Витальевича ко мне лежит в двух плоскостях. Первое – это его обида за проигрыш в 2008 году, когда, добившись перевыборов, он возглавил "Нашу Украину", которая имела 10% рейтинга, – и за два месяца успешно довел ее, будучи министром внутренних дел, до 2%. Партия не прошла", – сказал депутат.



"Второе личное, что имеет Юрий Витальевич по отношению ко мне, думаю, ближе лежит к его отношениям с Леонидом Черновецким, который на всем известном, к сожалению, заседании СНБО... произошла драка – и он поступил, как говорится... все видели как Черновецкий дал с ноги Луценко по яйцам. Все это видели и все это знают – и Луценко прямо говорит: "эти яйца золотые", – заявил он.



"И он хочет добраться до Черновецкого – но не может, потому что тот где-то далеко. А я никуда не прячусь, я здесь" – добавил Довгий.



По мнению Довгого, Луценко как политик действует прагматично:



"Чувствуя настроения общества, которое сегодня не поддерживает, если не сказать ненавидит всех депутатов, всю власть в целом, – и общество можно понять, я вам говорю, как мажоритарщик, – он старается внести максимальное количество персонажей, которые воспринимаются негативно обществом, чтобы построить на этом свой имидж. И серия представлений является началом его предвыборной кампании".



"Он прекрасно понимает, что юридической перспективы у большинства из них нет. В моем так точно. Но, в то же время, он прекрасно осознает, что не ему уже придется в суде доказывать свою правоту. Потому что потом он скажет, что срок истекает, что суды коррумпированы, что преемник его был не таким сильным ... ", – добавил нардеп.



По его утверждению, Луценко принимает политические решения, которые не будут иметь в суде юридических последствий.

Довгий также сказал, что голосовал за назначение Луценко генпрокурором, надеясь, что после своего заключения он "воздержится от сведения счетов и личной мести". И его фракцию о поддержке якобы просил сам Луценко.

Депутат заявил, что в свои 36 лет он – "политик с 12-летним опытом, несколькими высшими образованиями", который связывает свои перспективы с Украиной.



"Если я 10 лет назад имел ошибки, то единственным способом для меня жить дальше, глядя вам в глаза, это признать те ошибки, которые у меня были, дать им разъяснения – и двигаться дальше, делая выводы и не повторяя ошибок", – сказал Довгий.

Алена Рощенко, УП