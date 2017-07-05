Лозовой пожаловался НАБУ на холодное оружие в семье Луценко

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Среда, 5 июля 2017, 11:19

Нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой сделал заявление директору НАБУ Артему Сытнику о якобы скрытом имуществе в декларации генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом он заявил на заседании регламентного комитета Верховной Рады в среду.

"Я обращаюсь в Национальное антикоррупционное бюро, это мое заявление директору НАБУ Артему Сергеевичу Сытнику по поводу преступления, которое совершил генеральный прокурор, скрыв свое имущество, конкретно - коллекцию холодного оружия", - заявил Лозовой.

В декларации Луценко за 2015 год холодное оружие записано на сына Александра. В декларации Луценко за 2016 год сын не указан и, соответственно, не указана коллекция холодного оружия. Как известно, в декларацию не нужно вносить детей, если они живут отдельно.

Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко во время заседания регламентного комитета Верховной Рады в среду заявил, что информация из государственных реестров свидетельствует, что нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой не получал наследство.

Как известно, ранее в среду народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук заявляет, что его коллега Андрей Лозовой, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов, получил наследство.

По данным следователей, Лозовой нанес государству ущерб на сумму 1846 561,1 грн что "более чем в 3000 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан".

Досудебное расследование установило, что Лозовой с 1 января 2007 до 31 декабря 2015 года "умышленно уклонился от уплаты налогов и сборов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в крупных размерах".

Олег Твердь, для УП

Темы: Луценко декларации Ляшко
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