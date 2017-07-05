Украина призывает вернуть некоторые захваченные боевиками территории

4390 просмотров
Среда, 5 июля 2017, 18:41

Украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.

Об этом заявила пресс-секретарь Леонида Кучмы - представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе, Дарина Олифер.

"Украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и о возвращении незаконных вооруженных формирований к Минской линии 19 сентября 2014 года", - написала она на Facebook.

По словам Олифер, украинская сторона также настаивает на отмене всех нелегитимных решений, в том числе относительно "официальной денежной единицы" и "налоговой системы".

Кроме того, переговорщики обратили внимание на атаки на безопасность сотрудников СММ ОБСЕ, которые происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса.

"Все случаи насилия по отношению к сотрудникам миссии должны быть расследования, а виновные – строго наказаны. В первую очередь, это касается трагического инцидента, из-за которого в апреле 2017 погиб представитель СММ", - отметила Олифер.

Она также добавила, что о нарастающей агрессии по отношению к патрулям СММ на территории ОРДЛО сказал сегодня и специальный представитель действующего главы ОБСЕ Мартин Сайдик: он призвал представителей ОРДЛО не допускать такого развития событий.

Как известно, на заседании гуманитарной подгруппы в Минске украинская сторона так и не получила информации о судьбе 132 заложников, которых удерживают на оккупированной части Донбасса.

Украинская правда

Темы: АТО Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
5 обстрелов за день: под Песками боевики били из запрещенных минометов 5 июля 2017, 18:57
Лидеров G20 призвали посмотреть в глаза украинским патриотам 5 июля 2017, 17:54
По Беларуси ездят машины с номерами боевиков ОРЛО 5 июля 2017, 15:54
powered by lun.ua
Главные новости
Украина призывает вернуть некоторые захваченные боевиками территории
Представители ОРДО делают вид, что не знают, где журналист Васин
Боевики не хотят отпускать 39 бойцов и молчат о 132 людях – Геращенко
Дело МН17: Россия теперь вынуждена сотрудничать - посол
Все новости
Этикет

Шорты vs опера: 10 базовых правил поведения в театре

Літні локації

5 лучших баров Киева возле воды