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Боевики не хотят отпускать 39 бойцов и молчат о 132 людях – Геращенко

Среда, 5 июля 2017, 17:42
Боевики не хотят отпускать 39 бойцов и молчат о 132 людях – Геращенко
FB Ирина Геращенко

На заседании гуманитарной подгруппы в Минске украинская сторона так и не получила информации о судьбе 132 заложников, которых удерживают на оккупированной части Донбасса.

При этом представители ОРДЛО заявили, что 39 украинцев не подлежат амнистии и освобождению, сообщила Ирина Геращенко в Facebook.

Она отметила, что 5 июля гуманитарная группа, где украинскую сторону также представляют Виктор Медведчук, эксперты СБУ и обмудсмен Валерия Лутковская, была тяжелой.

"Сегодня мы снова так и не получили информации о судьбе 132 заложников, которых удерживают на оккупированных территориях, в отношении конкретных людей и имен, несмотря на все наши запросы и требования. Нам лишь заявили, что в ОРДО удерживают 55 украинцев (без фамилий), а в ОРЛО 14", – сообщила Геращенко.

По ее словам, ОРДЛО продолжают блокировать процесс освобождения.

"Не дали ответа на наш список о содержании (под стражей) 132 украинцев. А потом договорились уже до того, что 39 наших военных, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях, – это военные преступники, не подлежат амнистии и освобождению", – сообщила Геращенко.

По ее мнению, "на это нарушение Минских соглашений, на заблокированный вопрос заложников должен отреагировать ОБСЕ и лидеры "нормандского формата", где вопрос освобождения заложников поднимается Украиной как приоритетный".

"Представители ОРДЛО также вновь настаивают на том, чтобы в списки на освобождение были включены те, кто не имеет никакого отношения к конфликту на Донбассе. В частности, "беркутовцы", убивавшие Героев Небесной сотни на Майдане. Позиция всех украинских представителей здесь однозначна: минская группа – не лавочка по освобождению всех убийц и криминалитета, поэтому шантаж не пройдет", – заявила Геращенко.

"Я выступила со следующим заявлением: если ОРДЛО, контролируемые РФ, требуют от Украины освобождения 63 преступников, не связанных с инспирированным конфликтом на Донбассе, то мы требуем немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых крымских татар (а их уже более 30). Также мы требуем немедленного освобождения всех политзаключенных в РФ, в частности, Сущенко, Сенцова, Кольченко, Карпюка, Клиха, Панова, Выговского, других наших ребят. Немедленного", – сообщила она.

"На крики ОРДЛО, что политзаключенные – крымские татары не имеют отношения к Минским соглашениям, у нас один ответ: убийцы-"беркутовцы" тоже не имеют никакого отношения к Минским соглашениям", – добавила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Также Украина акцентировала на недопуске представителей "Красного Креста" в тюрьмы на оккупированных территориях: "В течение этих лет не было ни одного посещения и личной встречи представителями МККК заложников как в ОРДЛО, так и политзаключенных в РФ".



"Очень жду, что в нормандском формате, когда бы ни состоялась эта встреча или телефонный разговор, вопрос безопасности и освобождения заложников будет ключевым. Надо вытащить наших", – написала Геращенко.

Также в Минске говорили о журналисте Станиславе Асееве (Васине), которого содержат в ОРДО, и о русском военном Викторе Агееве, который сидит в СИЗО в Старобельске.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассзаложникипленныеМинские соглашенияГеращенко Ирина
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