Поляков не будет просить снять неприкосновенность, как Довгий и Лозовой

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Четверг, 6 июля 2017, 10:03

Депутат "Народного фронта" Максим Поляков не будет просить снять с него депутатскую неприкосновенность.

Об этом он заявил в четверг перед заседанием регламентного комитета Верховной Рады.

На вопрос журналистов, не попросит ли он сам, как перед тем сделали депутаты Олесь Довгий и Андрей Лозовой, снять с него неприкосновенность, депутат ответил отказом.

"Я не буду просить снять неприкосновенность. Ибо думаю, что НАБУ будет подавать и другое, и третье представление. Но все они вызваны личной неприязнью ко мне", – заявил Поляков.

Он вновь заверил, что дело против него незаконно и открыто только потому, что НАБУ хочет его наказать за критику этого органа.

На вопрос же УП, брал ли Поляков взятку также из неприязни к руководителям НАБУ, депутат ответил: "А вы видели какие-то доказательства того, что мне кто-то передавал деньги? Не заявления, а доказательства, добытые законно".

В то же время антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий считает, что никакой личной основы дела против Полякова просто не существует.

"Когда мы видим коррупционное дело, то никаких личных мотивов. Я понимаю, что это линия защиты, но никаких оснований для таких заявлений нет", – заявил Холодницкий.

Как известно, ГПУ подозревает Полякова в получении взятки 7500 долларов и злоупотреблении служебным положением, – и просит Верховную Раду дать согласие на его арест.



Роман Романюк, УП

Темы: Верховная Рада неприкосновенность Генпрокуратура
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