Представление ГПУ: Поляков через помощницу получил взятку $7500

ГПУ просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова, который подозревается в получении взятки 7500 долларов и злоупотреблении служебным положением.

Об этом говорится в представлении, внесенным генпрокурором Юрием Луценко, которое есть в распоряжении "Украинской правды".

Указывается, что Поляков фигурирует в производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 369-2 КК Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что Поляков Максим Анатольевич в период с 02.10.2016 по 28.11.2016 совершил уголовное преступление в сфере служебной деятельности", - говорится в представлении.

Отмечается, что Поляков, действуя по предварительному сговору с нардепом Бориславом Розенблатом, также по предварительному сговору со своим помощником-консультантом Татьяной Любонько, при пособничестве охранника Розенблата Богуслава Ярощука, требовали и получили неправомерную выгоду 15 000 долларов США от представителя компании нерезидента "Фуджейра" ( ОАЭ) Сивоконь К.С.

За это нардепы предлагали совершение в интересах этой компании "подписание как инициаторами и членами авторского коллектива, внесение в Верховную Раду Украины проектов законов о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно особенностей налогообложения деятельности, связанной с добычей янтаря) и о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно освобождения от налогообложения операций по ввозу на территорию Украины оборудования для промышленной добычи янтаря)".

Полученные деньги Розенблат и Поляков должны были разделить поровну по 7500 долларов.

В представлении указывается, что передача части денег (5000 долларов) Полякову через его помощницу Любонько состоялась 22 ноября 2016 года в ресторане "Смородина", расположенного по адресу: г.. Киев, ул. Русановская набережная, 7. Отмечается, что в этот же день Поляков приказал ей купить на эти деньги два телефона IPhone 7 в магазине "Royal Service".

На следующий день она приобрела за 1900 долларов два мобильных телефона IPhone 7 (ИМЕИ 353805081002318) и IPhone 7+ (ИМЕИ 359218078103293) и передала Полякову. Один из них он оставил себе, а другой отдал жене.

28 ноября Любонько в ресторане "Вареничная "Катюша" по адресу: г.. Киев, ул. Банковая, 1/10 получила оставшуюся сумму для Полякова - 2500 долларов.

Отмечается, что 24 ноября 2016 в вестибюле ресторана "Три вилки", расположенного по адресу: г.. Киев, ул. Владимирская, 76 представитель фирмы "Фуджейра" Сивоконь передала 7500 долларов охраннику Ярощуку для дальнейшей передачи Розенблату.

В представлении прокуратуры указывается, что в наличии есть достаточно доказательств, подтверждающих факт совершения Поляковым особо тяжкого коррупционного преступления (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

За него предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Українська правда