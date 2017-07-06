Януковича отказался от адвокатов, чтобы потянуть время – прокурор

Новому адвокату экс-президента Виктора Януковича понадобится немало времени, чтобы ознакомиться со всеми материалами дела.

Об этом журналистам сообщил военный прокурор Руслан Кравченко, передает LIGA.net.

"Янукович не желает, чтобы его интересы представляли защитники из компании Aver Lex. В связи с этим сторона обвинения подала ходатайство о привлечении к процессу для защиты прав обвиняемого Януковича бесплатного защитника. Я считаю, что государство предоставит ему такую возможность, его будет профессиональный защитник защищать", - сказал он.

По словам прокурора, когда 12 июля суд продолжит процесс, у беглого экс-президента уже будет новый адвокат, у которого будет право на ознакомление с материалами уголовного производства.

"В зависимости от профессиональности защитника, я считаю, минимум два-три-четыре тома в день может изучать (материалы дела – ред.). Но это только моя позиция, я не хочу решать за суд. Сторона обвинения считает, что данная позиция Януковича направлена только на затягивание времени процесса, потому что это лицо уклонялось от органов досудебного расследования, сейчас уклоняется от суда, чтобы избежать уголовной ответственности", - заявил Кравченко.

На уточняющий вопрос, сколько томов сейчас в деле, Кравченко ответил: "Сторона обвинения подала 19 томов доказательств со своей стороны, сторона защиты нам передала два тома своих доказательств, а сколько сторона защиты сформировала – неизвестно".

Как сообщалось, 6 июля коллегия судей по делу о госизмене Януковича ушла в совещательную комнату до 12 июля. Там она будет решать вопрос о предоставлении Януковичу бесплатного государственного адвоката.

5 июля Янукович заявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

На это прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко ответил, что Янукович будет обеспечен государственными защитниками.

Экс-президента обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и пособничестве агрессивным военным действиям в отношении Украины.