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Суд по Януковичу продолжится 12 июля

Четверг, 6 июля 2017, 10:32

Коллегия судей по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича объявила перерыв в заседании до 12 июля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За это время судьи Оболонского райсуда Киева будут решать вопрос о предоставлении Януковичу бесплатного государственного адвоката в уголовном производстве по обвинению в государственной измене, которое проводится по специальной (заочной) процедуре.

Это произошло после того, как прокурор главной военной прокуратуры Максим Крым ходатайствовал о предоставлении подсудимому защитника из Центра бесплатной правовой помощи в связи с заявлением экс-президента об отзыве своих адвокатов.

На заседании суда было продемонстрировано видео с соответствующим заявлением Януковича, которое было показано на одном из российских телеканалов вечером, 5 июля.

При этом адвокаты Януковича Виталий Сердюк и Игорь Сидоренко, от которых экс-президент отказался, в зале суда уже не присутствовали.

На предыдущем заседании судья Владислав Девятко определил, что сначала суд изучит доказательства и материалы, предоставленные сторонами процесса, а затем определится с вопросом допроса свидетелей обвинения и защиты.

Как сообщалось, 5 июля Янукович заявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

На это прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко ответил, что Янукович будет обеспечен государственными защитниками.

Экс-президента обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и пособничестве агрессивным военным действиям в отношении Украины.

Темы: Януковичсуд
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