Янукович відмовився від адвокатів, аби потягнути час – прокурор

Новому адвокату екс-президента Віктора Януковича знадобиться чимало часу, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи.

Про це журналістам повідомив військовий прокурор Руслан Кравченко, передає LIGA.net.

"Янукович не бажає, щоб його інтереси представляли захисники з компанії Aver Lex. У зв'язку з цим сторона звинувачення подала клопотання про залучення до процесу для захисту прав обвинуваченого Януковича безкоштовного захисника. Я вважаю, що держава надасть йому таку можливість, його буде професійний захисник захищати", - сказав він.

За словами прокурора, коли 12 липня суд продовжить процес, у екс-президента-втікача вже буде новий адвокат, у якого буде право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

"В залежності від професійності захисника, я вважаю, мінімум два-три-чотири томи в день може вивчати (матеріали справи - ред.). Але це тільки моя позиція, я не хочу вирішувати за суд. Сторона звинувачення вважає, що дана позиція Януковича спрямована тільки на затягування часу процесу, тому що це особа ухилялася від органів досудового розслідування, зараз ухиляється від суду, щоб уникнути кримінальної відповідальності", - заявив Кравченко.

На уточнююче запитання, скільки томів зараз в справі, Кравченко відповів: "Сторона звинувачення подала 19 томів доказів зі свого боку, сторона захисту нам передала два томи своїх доказів, а скільки сторона захисту сформувала - невідомо".

Як повідомлялося, 6 липня колегія суддів у справі про держзраду Януковича пішла в дорадчу кімнату до 12 липня. Там вона буде вирішувати питання про надання Януковичу безкоштовного державного адвоката.

5 липня Янукович заявив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

На це прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко відповів, що Янукович буде забезпечений державними захисниками.

Екс-президента звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді та пособництві агресивних воєнних дій щодо України.