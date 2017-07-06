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Януковичу назначат государственных адвокатов - прокурор

Четверг, 6 июля 2017, 00:37

Бывший президент Виктор Янукович будет обеспечен государственными защитниками в случае отзыва своих адвокатов.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко, передают Українські Новини.

"Если завтра будет такое заявление (об отзыве адвокатов Януковичем), то я считаю, что суд примет решение о привлечении бесплатного защитника от государства, и обвиняемый Янукович будет обеспечен бесплатным государственным защитником по рассмотрению этого дела", - сказал он, комментируя намерение Януковича отозвать своих адвокатов, о котором тот заявил в эфире одного из российских телеканалов.

Кравченко не высказал предположений о причинах такого решения Януковича, однако отметил, что это его законное право.

В четверг в Оболонском районном суде Киева продолжится процесс по делу о госизмене Януковича.

Он обвиняется в Украине в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) УК Украины.

3 июля генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Янукович может участвовать в судебном рассмотрении дела по обвинению его в государственной измене только на территории Украины, которая гарантирует ему безопасность.

"Янукович настаивает на своем желании участвовать в суде, допрашивать людей, делать заявления. У него для этого есть только один законный способ - прибыть в Украину. Других способов активного участия в судебном следствии наш закон не предусматривает. Очевидно, что он боится это сделать, при этом выдумывает фантазийные истории, что его должны убить при пересечении границы и другие", - сказал Луценко в интервью "5 каналу".

Он считает, что Януковичу не должно быть позволено "из Москвы быть участником процесса по телевизору". "Он по телевизору может только слушать процесс и общаться со своей защитой. Но сидя в Москве, допрашивать свидетелей - невозможно. Допросить свидетелей обвиняемый может, но в Киеве, на процессе", - указал он.

Генпрокурор заверяет, что украинское государство способно обеспечить защиту Януковичу, даже когда его обвиняют в таком тяжком преступлении. "Украина гарантирует ему достаточную охрану, чтобы он присутствовал в суде", - заявил он.

Темы: Януковичсуд
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