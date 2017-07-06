Главаря информаторов боевиков ОРДО выманили из Горловки - прокуратура

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Четверг, 6 июля 2017, 11:41

Сотрудники прокуратуры и СБУ Винницкой области "выманили" из оккупированной Горловки главаря информаторов боевиков ОРДО.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Винницкой области, активный участник террористической организации "ДНР" задержан и взят под стражу.

"По расследуемому в течение полугода уголовному производству выполнен целый комплекс следственных, процессуальных и негласных следственных (розыскных) действий, по результатам чего с неподконтрольного власти Украины города Горловка удалось "выманить" главаря информаторов, местного 60-летнего жителя", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, в течение этого года он систематически получал от информаторов из числа граждан Украины, проживающих на линии разграничения, информацию разведывательного характера о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ и других военных формирований, задействованных в проведении АТО, которую оперативно передавал одному из главарей так называемых вооруженных сил "ДНР".

В последующем ее использовали при ведении преступной деятельности против военных подразделений Вооруженных Сил Украины, которые принимают участие в проведении антитеррористической операции, в частности, для осуществления диверсионных атак, артиллерийских обстрелов мест дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины - содействие деятельности террористической организации. Винницким городским судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

За совершение данного преступления подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинская правда

Темы: Донбасс "ДНР" прокуратура
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