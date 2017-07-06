Януковичу назначили бесплатного адвоката

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Четверг, 6 июля 2017, 11:58

Оболонский райсуд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и принял решение о назначении экс-президенту Виктору Януковичу бесплатного адвоката из Регионального центра предоставления бесплатной правовой помощи.

Соответствующее решение было озвучено в четверг судьей Владиславом Девятко, сообщает Укринформ.

Он отметил, что суд решил удовлетворить ходатайство стороны обвинения, поскольку рассмотрение дела Януковича не может осуществляться без привлечения защитника.

Также Девятко напомнил, что сейчас в судебном заседании объявлен перерыв до 10:00 12 июля.

Ранее в четверг Янукович заявил в видеообращении, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса по нему. Сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством назначить бесплатного адвоката экс-президенту.

На предыдущем заседании суд принял решение о проведении специального судебного производства, поскольку обвиняемый не явился на судебное заседание.

5 июля Янукович заявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

6 июля защиту Януковича подал в суд заявление о выходе экс-президента из процесса по делу о госизмене.

Темы: Янукович суд
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