Януковичу призначили безкоштовного адвоката

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Четвер, 6 липня 2017, 11:58

Оболонський райсуд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і ухвалив рішення про призначення екс-президенту Віктору Януковичу безплатного адвоката із Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги.

Відповідне рішення було озвучене в четвер суддею Владиславом Дев'ятком, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що суд вирішив задовольнити клопотання сторони обвинувачення, оскільки розгляд справи Януковича не може здійснюватися без залучення захисника.

Також Дев'ятко нагадав, що зараз у судовому засіданні оголошена перерва до 10 години 12 липня.

Раніше в четвер Янукович заявив у відеозверненні, що відкликає своїх адвокатів із судового процесу щодо нього. Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням призначити безплатного адвоката екс-президенту.

На попередньому засіданні суд ухвалив рішення про проведення спеціального судового провадження, оскільки обвинувачений не з'явився на судовому засіданні.

5 липня Янукович заявив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

6 липня захист Януковича подав до суду заяву про вихід екс-президента з процесу у справі про держзраду. 

Теми: Янукович суд
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