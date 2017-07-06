Януковичу призначили безкоштовного адвоката

Оболонський райсуд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і ухвалив рішення про призначення екс-президенту Віктору Януковичу безплатного адвоката із Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги.

Відповідне рішення було озвучене в четвер суддею Владиславом Дев'ятком, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що суд вирішив задовольнити клопотання сторони обвинувачення, оскільки розгляд справи Януковича не може здійснюватися без залучення захисника.

Також Дев'ятко нагадав, що зараз у судовому засіданні оголошена перерва до 10 години 12 липня.

Раніше в четвер Янукович заявив у відеозверненні, що відкликає своїх адвокатів із судового процесу щодо нього. Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням призначити безплатного адвоката екс-президенту.

На попередньому засіданні суд ухвалив рішення про проведення спеціального судового провадження, оскільки обвинувачений не з'явився на судовому засіданні.

5 липня Янукович заявив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

6 липня захист Януковича подав до суду заяву про вихід екс-президента з процесу у справі про держзраду.