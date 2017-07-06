Поляков требует от Луценко дело против Сытника

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Четверг, 6 июля 2017, 14:38

Депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требует от генпрокуратура Юрия Луценко открыть производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом он сказал в перерыве в заседания регламентного комитета, который рассматривает представление ГПУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Полякова.

"Я сегодня подошел к генпрокурору и сказал: "закон один для всех" – так пожалуйста, возбудите дело по Сытнику, которое закрыли незаконно, когда он возил свою жену в Лондон и где мы открыли эти заявления. Проверьте – и Сытника нужно к уголовному розыску найти и преследовать. Тут должен сидеть Сытник и рассказывать, каким образом он за государственные средства это делал, а не задавать вопросы ко мне", – заявил Поляков.

Впоследствии на заседании регламентного комитета Олег Куприенко заявил, что заявления нардепов Розенблатта и Полякова должны внести в ЕРДР, поскольку "прокуроры злоупотребляют" с отказами.

Луценко же сказал, что до 7 июля станет известно о зарегистрированных заявлениях – но автоматически регистрировать те заявления, в которых человек берет на себя ответственность за дачу ложных показаний. Но заявления Розенблатта и Полякова, по мнению генпрокурора, должны зарегистрировать.

"Я разберусь", – сказал он и добавил, что вероятными злоупотреблениями НАБУ должна заниматься ГПУ, а не САП.

"Я получаю около 12 тысяч обращений депутатов в год и еще несколько десятков тысяч заявлений не очень вменяемых. Мы будем регистрировать согласно УПК, но если какой-то очередной сумасшедший напишет: арестуйте Сытника, потому что он совершил какое-то фантастическое преступление – если Сытника даже и не было на территории того города, я этого делать не буду, извините. у меня и так в ЕРДР полтора миллиона уголовных производств", – заявил генпрокурор.

"Главное следственное управление ГПУ будет вести производство по заявлениям двух депутатов, но это не отменяет необходимости дать оценки их действиям", – подчеркнул он.

Алена Рощенко, УП

Темы: Сытник НАБУ Генпрокуратура Луценко Верховная Рада
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