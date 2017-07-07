ГПУ проверит следователей из дел Розенблатта и Полякова

Генеральная прокуратура проверит законность всех оперативных действий сотрудниками НАБУ по получению доказательств преступлений народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Об этом на заседании регламентного комитета в пятницу заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Накануне в четверг генпрокурор заявлял, что с соответствующими заявлениями в ГПУ обращались Розенблат и Поляков.

"Мы зарегистрировали уголовные производства", - сказал он.

"Мы проверим все оперативные действия работников НАБУ по двум народным депутатам, включая записи их на видео", - отметил он.

По словам Луценко, отдельное производство открыто по поводу возможного применения силы к жене Полякова во время изъятия мобильного телефона.

Как известно, в четверг регламентный комитет ВР признал представление ГПУ на нардепа Максима Полякова недостаточно обоснованными и отправил на рассмотрение Верховной Рады.

Во время заседания Поляков заявил, что следователи напали на его жену и силой забрали телефон.

В то же время в САП заверили, что все доказательства по делу нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова получены законно.

Роман Кравец, УП