ГПУ проверит следователей из дел Розенблатта и Полякова
Генеральная прокуратура проверит законность всех оперативных действий сотрудниками НАБУ по получению доказательств преступлений народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.
Об этом на заседании регламентного комитета в пятницу заявил генпрокурор Юрий Луценко.
Накануне в четверг генпрокурор заявлял, что с соответствующими заявлениями в ГПУ обращались Розенблат и Поляков.
"Мы зарегистрировали уголовные производства", - сказал он.
"Мы проверим все оперативные действия работников НАБУ по двум народным депутатам, включая записи их на видео", - отметил он.
По словам Луценко, отдельное производство открыто по поводу возможного применения силы к жене Полякова во время изъятия мобильного телефона.
Как известно, в четверг регламентный комитет ВР признал представление ГПУ на нардепа Максима Полякова недостаточно обоснованными и отправил на рассмотрение Верховной Рады.
Во время заседания Поляков заявил, что следователи напали на его жену и силой забрали телефон.
В то же время в САП заверили, что все доказательства по делу нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова получены законно.
Роман Кравец, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.