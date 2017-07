США назначили переговорщика с Россией по Украине – СМИ

Государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.



Об этом в своем твиттере написал журналист Кристофер Миллер.



Также об этом сообщает Reuters со ссылкой на аккредитованные медиа, цитирующие представителя Госдепа, советника держсекратаря Роберта Хаммонда.



Can now confirm, Kurt Volker, former US ambassador to @NATO, appointed by Secretary Tillerson to be US special enjoy to #Ukraine. https://t.co/5AXKVbI11e