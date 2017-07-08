Вблизи Майорска произошел взрыв, ранены два человека

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Суббота, 8 июля 2017, 04:12

В результате взрыва неустановленного предмета вблизи Майорска пострадали два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Полиция выясняет обстоятельства взрыва на сельской дороге между с. Зайцево и с. Майорское, в результате которого ранения получили 36-летняя женщина и 38-летний мужчина, оба - жители поселка Жованка.

Сообщается, что женщину каретой скорой помощи доставили в больницу Бахмута.

Как сообщалось, 7 июня около 15:30 в центре оккупированного боевиками Луганска, недалеко от площади Ленина, прогремел взрыв. Сепаратистские СМИ заявили, что в результате погибла "полковник народной милиции ЛНР", еще пять человек получили ранения. Кроме того российское информагентство ТАСС сообщило, что в этот же день в Луганске произошел еще один взрыв в районе площади Героев Великой Отечественной войны.

Темы: Донбасс взрыв полиция
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