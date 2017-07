Эксперт рассказала о языке тела Трампа и Путина во время встречи

Президент США Дональд Трамп обнаружил доминантное поведение, а президент РФ Владимир Путин заметно нервничал во время встречи на саммите G20.

Об этом рассказала эксперт по языку тела Мэри Сивиело, сообщает BBC.

Эксперт отметила, что Трамп придает большое значение рукопожатию. Поэтому она обратила внимание на первое рукопожатие президентов, во время которого не было обнаруженоно признаков доминирования кого-либо из них. Но сразу после этого Трамп другой рукой взял Путина под локоть, а это жест человека, который доминирует.

"Если вы встречаете кого-то, кто вас немного пугает, или того, с кем вы чувствуете себя неуверенно, вы никогда не проявите дополнительную реакцию, либо не прикоснетесь к руке снизу", - объясняет эксперт.

Но Трамп повторил этот жест снова, когда они стояли рядом, а потом похлопал Путина по спине, снова обнаружив доминирующую позицию.

Сивиело прокомментировала также, в каких позах президенты сидели в своих креслах во время разговора. Трамп, по ее словам, чувствовал себя значительно комфортнее чем Путин.

Российский президент значительно ниже ростом, чем Трамп, и выглядит меньшим в кресле, поэтому он, похоже, пытался компенсировать это, широко расставив руки на подлокотники кресла. Вместе с тем, президент США наклонился вперед, поставив локти на колени, что также является жестом уверенного в себе человека.

Кроме того, в отличие от спокойных движений Трампа, эксперт отметила, что Путин занимал свои руки. Он крутил то один палец, то другой, проявляя неуверенность и нервозность.

Когда Трамп говорил, обращаясь к публике, он не избегал зрительного контакта, так же как и когда обращался к российскому коллеге. В свою очередь Путин вообще не шел на зрительный контакт, глядя вниз почти все время, а также бросая взгляд вверх.

"Это создает впечатление, что он скорее не очень хочет быть здесь, возможно нервничает, или считает происходящее бесполезным и не может дождаться, чтобы убраться оттуда", - пояснила эксперт.

A handshake isn't just a handshake when you're Donald Trump and Vladimir Putin #G20 https://t.co/pdL9LcJVej pic.twitter.com/yd0fF3Yv14