Меркель подтвердила договоренность о "нормандском" телефонном разговоре

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила договоренности лидеров ФРГ, Франции и России о проведении телефонного разговора в "нормандском формате".

Об этом она заявила по завершению саммита G20 в Гамбурге в выступлении, которое транслировал канал "112 Украина".

"Мы не получили какого-либо решения (во время переговоров в субботу - УП). Но договорились, что у нас будет телефонный разговор вместе с Украиной, чтобы мы продолжали этот формат", - сказала Меркель.

Она также заявила, что "нет другого возможного формата" урегулирования ситуации на Донбассе.

"Но мы не решили наши противоречия в этом", - добавила Меркель.

Как сообщалось, в ходе переговоров в субботу лидеры Германии, Франции и России согласились с важностью прекращения огня на востоке Украины, согласованной в рамках Минских соглашений.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры этих стран в ходе общения на полях саммита G20 в Гамбурге согласились также с необходимостью проведения очередного телефонного разговора в "нормандском" формате.

Катерина Тищенко, УП