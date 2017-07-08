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Песков: нужно готовить телефонный разговор в "нормандском формате"

Суббота, 8 июля 2017, 12:31

Лидеры Франции, Германии и РФ в ходе общения на полях саммита G20 в Гамбурге согласились с необходимостью проведения очередного телефонного разговора в "нормандском" формате.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Есть понимание, что нужно готовить повестку дня очередного телефонного разговора в "нормандском" формате", - сказал он.

Как отметил Песков, "есть понимание, что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения, и обеспечить таки отвод тяжелых вооружений" на Донбассе.

"В этом плане есть полное согласие", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что президент РФ "как всегда лаконично, но исчерпывающе" довел до своего американского и французского коллег Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона позицию РФ по Украине.

Как сообщалось, в ходе переговоров в субботу лидеры Германии, Франции и России согласились с важностью прекращения огня на востоке Украины, согласованной в рамках Минских соглашений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияФранцияГермания
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