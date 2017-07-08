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Меркель, Макрон и Путин подчеркнули важность прекращения огня на Донбассе

Суббота, 8 июля 2017, 11:40
Макрон, Путин, Меркель
пресс-служба Кремля

Лидеры Германии, Франции и России согласились с важностью прекращения огня на востоке Украины, согласованной в рамках Минских соглашений.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства по результатам переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель, президентов Франции Эммануэля Макрона и РФ Владимира Путина, передает Reuters.

В то же время, пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе рабочего завтрака Путина, Меркель и Макрона "обсуждалась ситуация в Украине и пути ее урегулирования".

 
Фото пресс-службы Кремля

С российской стороны во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и заместитель руководителя Администрации президента – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

 
Фото пресс-службы Кремля

Ранее сообщалось, что встреча лидеров Германии, Франции и России началась в субботу в Гамбурге на полях саммита G20 в 9.30 по киевскому времени.

Украинская правда

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