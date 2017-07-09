Гройсман – генсеку ООН: надо увеличить размер гуманитарной помощи

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Воскресенье, 9 июля 2017, 11:46

Премьер Владимир Гройсман выступает за увеличение гуманитарной помощи Украине со стороны ООН и внедрение новых механизмов решения возникающих проблем.

Об этом он заявил в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Киеве в воскресенье, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас достаточно высокий уровень нашего взаимодействия в гуманитарных вопросах, мы высоко ценим гуманитарную помощь. Возможно, нам необходимо затронуть вопрос того, как увеличить размеры этой помощи или внедрить новые механизмы решения возникающих у нас проблем", - сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что имеющиеся в Украине гуманитарные проблемы вызваны неуважением РФ к международному праву и ее агрессией.

"Мы с вами решаем гуманитарные проблемы именно потому, что Россия решила не соблюдать никакие правила, не уважать суверенитет и развязать войну против демократического мира, в частности, против Украины", - сказал глава украинского правительства.

Гройсман напомнил, что из-за агрессии РФ 1,7 млн жителей Украины стали вынужденными переселенцами.

В свою очередь, Гутерриш заявил, что ООН продолжит гуманитарную помощь Украине и готова помочь в проведении реформ.

"Вы можете рассчитывать на нашу поддержку гуманитарных программ, чтобы облегчить жизнь вынужденным переселенцам - вы упомянули о 1,7 млн переселенцев - а также тем, кто проживает вблизи линии соприкосновения и зоны, где идут боевые действия, а также полную поддержку правительства в вопросе проведения реформ", - сказал он.

По словам генсека ООН, бои на территории Украины все еще продолжаются, и ООН призывает к их прекращению в рамках последних договоренностей.

Он также отметил, что с внимательно следил за Конференцией по вопросам реформ в Украине, которая прошла в четверг в Лондоне, и заявляет о готовности ООН продолжать помощь Украине для реализации амбициозной программы реформ в государстве.

Темы: Гройсман ООН гуманитарка
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