В Украине задержали полковника РФ - "друга Гиви и Мотороллы"

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Воскресенье, 9 июля 2017, 18:59

Госпогранслужба задержала полковника РФ Валерия Гратова, которого российские спецслужбы планировали сделать "заместителем министра госбезопасности ПМР".

Об этом 9 июля сообщил помощинк главы ГПСУ Олег Слободян.

По его данным, задержание состоялось еще в начале июня.

"На выезд из Украины прибыл гражданин Украины Валерий Георгиевич Войтенко, 1954 года рождения, и предъявил для контроля общегражданских паспорт гражданина Украины. Он предоставил телеграмму из "ПМР" о тяжелом состоянии здоровья его матери и путался в данных своего паспорта. Для детального опроса гражданина на пункт пропуска прибыли офицеры оперативных подразделений ГПСУ", - сообщил Слободян.

Среди личных вещей у мужчины был выявлен мобильный телефон с фотографиями с сепаратистских митингов, деньги, автобусные билеты.

"В куртке обнаружили внутренний карман, в котором был лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей из РФ, орден "Красная звезда", смартфон, флэш-носители информации. На них обнаружены фотографии задержанного с террористами "Моторола", "Гиви", (Александром) Захарченко; видео обстрелов украинской территории; агитационные материалы "ДНР" и "ЛНР", фото с мест боевых действий под Дебальцево, Донецким аэропортом, Горловкой, возле Снежного и Иловайска", - сообщил Слободян.

 

У задержанного обнаружили фотографии с террористами "Моторола", "Гиви", (Александром) Захарченко; видео обстрелов украинской территории; агитационные материалы "ДНР" и "ЛНР" и прочее.

Также были обнаружены документы служебной документации за подписью задержанного, методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий и прочее.

"Удалось установить настоящую личность задержанного: им оказался полковник РФ Гратов Валерий 1952 года рождения, которого российские спецслужбы планировали сделать "заместителем министра госбезопасности ПМР". Задержанный был передан сотрудникам СБУ", - говорится в сообщении.

Как отметил военный журналист Андрей Цаплиенко, задержанный полковник РФ - "бывший начальник личной охраны президента непризнанного Приднестровья Игоря Смирнова, действующий инструктор донбасских боевиков, близкий друг "Гиви" и "Моторолы".

"Контрразведчики давно знали, что под именем "Валерий Войтенко" скрывается некий "Саныч", известный в Москве как полковник ВДВ Валерий Гратов. Украинская контрразведка получила данные о намерении ФСБ РФ назначить заместителем "министра госбезопасности Приднестровья" своего человека. Главное условие – он должен быть кадровым российский военным с опытом боевых действий, на Донбассе, на стороне боевиков. И такой человек довольно быстро нашелся", - отметил Цаплиенко.

По его словам, на Донбассе Гратов находился с 2014 года, официально возглавляя "Союз десантников Донбасса".

"С 29.08.2014 года Гратов Валерий Александрович находился в зоне боевых действий в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике по настоящее время. В частности, был отмечен за выполнение боевых задач… Участие в боевых действиях: Луганск, Алчевск, Горловка, Макевка, Донецк, Снежное, Иловайск, Енакиево, Углегорск, Дебальцево", - привел Цаплиенко цитату из письма в Госдуму РФ от имени командира одного из НВФ. 

Темы: граница "ДНР" Молдова
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