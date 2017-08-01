США заметили "крайне необычные" действия подводной лодки КНДР

Военные США зафиксировали "крайне необычный и безпрецедентный уровень" активности северокорейской подводной лодки.

Об этом сообщает CNN.

По мнению военных, поведение подводной лодки свидетельствует об испытании запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

Речь идет об испытании "системы холодного запуска", в которой используется пар высокого давления для выведения ракеты из контейнера в воздух до того, как воспламенится реактивная струя двигателя ракеты.

Как сообщалось, 29 июля Северная Корея сообщила о втором за месяц успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что она может достичь материковой части США. Ракета находилась в воздухе 47 минут, пролетев 998 км. Ракета упала в Японское море.

В Северной Корее назвали испытание "серьезным предупреждением" для США.

В ответ на это два бомбардировщика B-1B ВВС США пролетели над Корейским полуостровом.

30 июля президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании бездействием Китая в отношении Северной Кореи.

Ранее помощник государственного секретаря США по Восточной Азии Сьюзан Торнтон заявила, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, включающие меры против китайских финансовых учреждений, которые сотрудничают с КНДР.