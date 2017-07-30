Бомбардировщики ВВС США пролетели над Корейским полуостровом

Два бомбардировщика B-1B ВВС США пролетели над Корейским полуостровом в ответ на недавние испытания ракет Северной Кореей.

Об этом сообщили в ВВС США, передает Reuters.

Северная Корея заявила, что провела еще один успешный тест межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в пятницу, которая доказала свою способность поразить материковую часть Америки, назвав это "серьезным предупреждением" для США.

Полет B-1B, проведенный в субботу, является прямым ответом на ракетное испытание и предыдущий запуск ракеты-носителя "Хвансон-14" 3 июля, сообщается в заявлении США.

28 июля КНДР запустила вторую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14" .Она находилась в воздухе 47 минут, пролетев 998 км. Ракета упала в Японское море.

30 июля президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании бездействием Китая в отношении Северной Кореи.