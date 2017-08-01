Трамп очень скоро утвердит новые санкции против России - Пенс

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России.

Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс, передает "Интерфакс-Украина".

"Президент Трамп подписал документ о введении санкций против РФ. Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном", - сказал он журналистам во вторник в Тбилиси.

По его словам, закон о санкциях против России дает возможность президенту и Государственному департаменту США осуществлять более гибкую политику.

"Подписание конгрессом и президентом законопроекта о санкциях против России означает, что мы выступаем с единой позиции. Президент Трамп заявил в Варшаве, что Россия вновь продолжает поддерживать террористические государства Иран и Северную Корею", - сказал Пенс.

Он отметил, что действиям России США противопоставляют свои ценности.

"Я уверен, что мы сможем добиться лучших отношений и лучшего будущего, основанного на мире", - подчеркнул вице-президент США.

Как сообщалось, в конце июля Сенат США подавляющим большинством проголосовал за новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи.

Соответствующий законопроект, который называется "Противодействие противникам Америки путем санкций", отводит важное место поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Новые санкции предусматривают штрафы для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2".

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что если США примут законопроект о новых антироссийских санкциях, это вызовет особые сожаления. По его словам, ответ России будет зависеть от окончательного варианта законопроекта, рассматриваемого Вашингтоном.

Новый законопроект также вызвал недовольство в странах Евросоюза и некоторых европейских институтах.

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