НАБУ обыскало кабинет судьи Высшего админсуда
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски в кабинете судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина.
Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на свои источники.
"Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли утром 9 августа. Высший административный суд предоставил доступ в личный кабинет судьи Олега Голяшкина. Были проведены следственные действия. Сам судья при проведении следственных действий отсутствовал ", - рассказал собеседник информагентства.
По его данным, обыски проведены по делу о возможном незаконном обогащении судьи.
Как сообщалось, 26 мая детективы НАБУ провели обыски в Окружном админсуде Киева и по месту жительства его председателя Павла Вовка.
Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства о предполагаемом незаконном обогащении судьи.
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