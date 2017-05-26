Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ объяснило, почему обыскивает Окружной админсуд Киева и его главу

Пятница, 26 мая 2017, 13:10
НАБУ объяснило, почему обыскивает Окружной админсуд Киева и его главу

Утром 26 мая детективы НАБУ на основании постановления следственного судьи проводят обыски в Окружном админсуде Киева и по месту жительства его председателя Павла Вовка.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного 9 декабря 2016 года на основании анализа е-декларации по факту предполагаемого незаконного обогащения председателя ОАСК (ст. 368-2 Уголовного кодекса страны)", - рассказывают в антикоррупционном бюро.

Там подчеркнули, что любые заявления о возможной связи между следственными действиями НАБУ и административным производством этого суда относительно деятельности бюро "являются откровенно спекулятивными и не имеют подтверждения".

"Подчеркиваем, что расследование по факту незаконного обогащения председателя ОАСК начато детективами НАБУ 9.12.2016. Тогда как дело об обжаловании назначения Гизо Углавы (первого заместителя директора НАБУ – ред.) зарегистрирована в ОАСК 11.04.2017", - сообщили в бюро и напомнили, что, начиная с декабря 2015 года в работе Окружного админсуда было 28 дел, ответчиком в которых выступало НАБУ.

Вместе с тем судья админсуда Богдан Санин сообщил УП, что работники НАБУ допросили в качестве свидетелей двух заместителей председателя ОАСК Павла Вовка.

"В настоящее время в центральном помещении, где размещены кабинеты председателя суда и двух заместителей проходят обыски. Заместители оттуда вышли и сообщили, что их допрашивали в качестве свидетелей. У них не проводили обыски. Сначала хотели, но потом отказались", - сообщил Санин.

"Также допросили работников аппарата, секретаря председателя и еще каких-то лиц. Других судей не допрашивали", - добавил он.

Санин также сообщил, что телефон председателя суда Вовка отключен и с ним не удается связаться. На рабочем месте его нет. Санин предположил, что он может находиться дома, где также проводятся обыски.

Павел Вовк
Павел Вовк

Ранее стало известно, что в Окружном административном суде Киева неизвестные проводят обыск. Один с судей связал такие действия с тем, что в ОАСК рассматриваются два дела против НАБУ.

Позже появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыск в доме председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

11 апреля "Украинская правда" опубликовала журналистское расследование относительно главы ОАСК Вовка.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУсудКиевкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
НАБУ
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как чиновники берут взятки и прикрываются портретами Бандеры
Последние новости
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
Все новости...
Реклама: