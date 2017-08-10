На следующем заседании суда над Януковичем допросят Сергеева

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Четверг, 10 августа 2017, 15:12

Оболонский районный суд Киева продолжит рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене 15 августа в 14:00.

Перерыв был объявлен председательствующим судьей Владиславом Девятко после 4-часового заседания в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".

Одна из причин переноса судья назвал необходимость его участия в рассмотрении другого важного уголовного дела.

На следующем заседании во вторник, 15 августа, суд планирует допросить свидетеля стороны обвинения - бывшего постоянного представителя Украины в ООН Юрия Сергеева.

Как известно, ранее государственный защитник Виктора Януковича попросил районный суд обратиться о международной правовой помощи в РФ для надлежащего вручения ему повестки о вызове в суд. Однако суд отклонил это ходатайство.

После того, как Янукович отозвал своих адвокатов из суда, Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для его защиты.

2 августа защиту Януковича подал в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро заявления о привлечении трех судей Оболонского районного суда к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений.

Темы: Янукович ООН Росcия суд
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