Полиция задержала виновного в перестрелке на пляже в Полтаве
Полиция задержала виновника перестрелки, которая произошла на пляже в Полтаве.
Об этом сообщает Интерфакс-Украинасо ссылкой на полиции полтавской области.
В четверг на оном из пляже Полтавы произошла перестрелка между компаниями отдыхающих, в которой погиб мужчина.
"10 августа, около 19.30 в полицию поступило сообщение о том, что на одном из пляжей Полтавы неизвестный открыл стрельбу. Предварительно установлено, что между отдыхающими возникла конфликтная ситуация, которая переросла в драку между двумя компаниями", - информирует пресс-служба.
Стрельбу открыл 22-летний житель Полтавы, в результате чего были ранены двое мужчин, один из которых скончался на месте.
Виновник происшествия задержан и дает показания полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.