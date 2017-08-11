Полиция задержала виновного в перестрелке на пляже в Полтаве

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Пятница, 11 августа 2017, 08:34

Полиция задержала виновника перестрелки, которая произошла на пляже в Полтаве.

Об этом сообщает Интерфакс-Украинасо ссылкой на полиции полтавской области.

В четверг на оном из пляже Полтавы произошла перестрелка между компаниями отдыхающих, в которой погиб мужчина.

"10 августа, около 19.30 в полицию поступило сообщение о том, что на одном из пляжей Полтавы неизвестный открыл стрельбу. Предварительно установлено, что между отдыхающими возникла конфликтная ситуация, которая переросла в драку между двумя компаниями", - информирует пресс-служба.

Стрельбу открыл 22-летний житель Полтавы, в результате чего были ранены двое мужчин, один из которых скончался на месте.

Виновник происшествия задержан и дает показания полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства.

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