Полиция задержала виновного в перестрелке на пляже в Полтаве

Полиция задержала виновника перестрелки, которая произошла на пляже в Полтаве.

Об этом сообщает Интерфакс-Украинасо ссылкой на полиции полтавской области.

В четверг на оном из пляже Полтавы произошла перестрелка между компаниями отдыхающих, в которой погиб мужчина.



"10 августа, около 19.30 в полицию поступило сообщение о том, что на одном из пляжей Полтавы неизвестный открыл стрельбу. Предварительно установлено, что между отдыхающими возникла конфликтная ситуация, которая переросла в драку между двумя компаниями", - информирует пресс-служба.



Стрельбу открыл 22-летний житель Полтавы, в результате чего были ранены двое мужчин, один из которых скончался на месте.



Виновник происшествия задержан и дает показания полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства.