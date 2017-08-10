Перестрелка на пляже в Полтаве: Погиб мужчина, ранен ребенок

В Полтаве на пляже "Дублянщина" произошла перестрелка, есть пострадавшие.

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

В пресс-службе патрульной полиции изданию рассказали, что один из стрелявших задержан. Объявлен план "Перехват" для задержания еще одного участника конфликта.

"Очевидцы сообщают, что среди отдыхающих возникла ссора. Сначала в ход пошли травматические пистолеты, потом карабин "Сайга". В результате тяжелые ранения получили мужчина и ребенок", - отмечают журналисты.

Ссылаясь на очевидцев издание сообщает, что из дробовика выстрелили в грудь мужчине, который якобы умер. "Дробь также попала в ребенка, который выжил", - сказано в сообщении.