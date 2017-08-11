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Поліція затримала винуватця перестрілки на пляжі в Полтаві

П'ятниця, 11 серпня 2017, 08:34

Поліція затримала винуватця стрілянини, яка сталася на пляжі в Полтаві у четвер.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на поліцію Полтавської області.

У четвер на одному з пляжів Полтави сталася перестрілка між компаніями відпочиваючих, в якій загинув чоловік.

"10 серпня, близько 19.30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на одному з пляжів Полтави невідомий відкрив стрілянину. Попередньо встановлено, що між відпочиваючими виникла конфліктна ситуація, яка переросла в бійку між двома компаніями", - інформує прес-служба.

Стрілянину відкрив 22-річний житель Полтави, в результаті чого були поранені двоє чоловіків, один з яких помер на місці.

Винуватець події затриманий і дає свідчення поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства.

Як відомо, у четвер у Полтаві на пляжі "Дублянщина" сталася перестрілка.

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