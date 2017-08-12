Боевики нарушают отвод вооружения, на Луганщине - зенитные комплексы и установки

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала вблизи оккупированного боевиками Луганска 6 зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" (120 мм), что является нарушением линий отвода согласно Минских соглашений.

Об этом говорится в отчете миссии от 12 августа.

"10 августа на неподконтрольных правительству районах зафиксировано 6 зенитных ракетных комплексов (9К35 2Стрела-10", 120 мм), которые двигались на юго-восточной окраине Луганска, что является нарушением соответствующих линий отвода вооружений", - говорится в отчете.

Также наблюдатели миссии зафиксировали наличие боевых бронированных машин и зенитной установки и слышали беспилотный летательный аппарат в зоне безопасности.

Кроме того 10 августа в неподконтрольных правительству районах миссия ОБСЕ зафиксировала зенитную установку (ЗУ-23), установленную на грузовик военного типа среди 9 других грузовиков военного типа, все они были тентованы и двигались на юго-восточной окраине Луганска.

В подконтрольных правительству районах члены патруля Миссии зафиксировали 2 БРДМ-2 недалеко от Попасной (одна стояла, а вторая двигалась на восток), а 11 августа - 2 БРДМ-2, которые двигались в восточном направлении вблизи н.п. Карловка (25 км северо-западнее Донецка), отмечается в отчете ОБСЕ.

Украинская правда