В Одессе - ЛГБТ-прайд, участников усиленно охраняют
В Одессе на Приморском бульваре одновременно проходят акция за права ЛГБТ и "акция за традиционные ценности".
Как сообщает "Радио Свобода", правоохранители взяли участников ЛГБТ-прайда в плотное кольцо ради безопасности.
Участники акции находятся у памятника Дюку Ришелье и дальше пока что не двинулись.
Как сообщает Интерфакс-Украина, участие в "Одесса прайд - 2017" принимают около 200 человек.
"Они собрались на Приморском бульваре недалеко от Воронцовского дворца и под охраной значительного количества полиции и бойцов Нацгвардии, скандируя лозунги "Имеем право быть собой" и "Равенство – это будущее", дошли до памятника Дюку де Ришелье. Там собрались несколько десятков противников парада из числа представителей правых организаций. Участники ЛГБТ-парада прошли около половины маршрута из-за препятствий со стороны оппонентов", - отмечается в сообщении.
Полиция остановила продвижение парада, чтобы предотвратить столкновения. Участники акции сели на площади вокруг памятника, не желая уходить и не завершив парад.
Лгбт стоять біля Дюка. Далі не йдуть pic.twitter.com/uVyIl8TTk4— Michael Shtekel (@mishajedi) August 13, 2017
Одеса готується до лгбт-прайду-2017 pic.twitter.com/sJoxCgDhuc— Michael Shtekel (@mishajedi) August 13, 2017
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