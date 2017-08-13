В Одессе - ЛГБТ-прайд, участников усиленно охраняют

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Воскресенье, 13 августа 2017, 10:55

В Одессе на Приморском бульваре одновременно проходят акция за права ЛГБТ и "акция за традиционные ценности".

Как сообщает "Радио Свобода", правоохранители взяли участников ЛГБТ-прайда в плотное кольцо ради безопасности.

Участники акции находятся у памятника Дюку Ришелье и дальше пока что не двинулись.

Как сообщает Интерфакс-Украина, участие в "Одесса прайд - 2017" принимают около 200 человек.

"Они собрались на Приморском бульваре недалеко от Воронцовского дворца и под охраной значительного количества полиции и бойцов Нацгвардии, скандируя лозунги "Имеем право быть собой" и "Равенство – это будущее", дошли до памятника Дюку де Ришелье. Там собрались несколько десятков противников парада из числа представителей правых организаций. Участники ЛГБТ-парада прошли около половины маршрута из-за препятствий со стороны оппонентов", - отмечается в сообщении. 

Полиция остановила продвижение парада, чтобы предотвратить столкновения. Участники  акции сели на площади вокруг памятника, не желая уходить и не завершив парад.

 
Фото з Twitter "Радіо Свобода"

Учасники акції
Участники акции "за традиционные ценности" собрались неподалеку от акции за права ЛГБТ. 
 

Темы: Одесса ЛГБТ
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