В Одесі - ЛГБТ-прайд, учасників посилено охороняють

В Одесі на Приморському бульварі одночасно проходять акція за права ЛГБТ та "акція за традиційні цінності".

Як повідомляє "Радіо Свобода", правоохоронці взяли учасників ЛГБТ-прайда у щільне кільце заради безпеки.

Учасники акції перебувають біля пам'ятника Дюку Рішельє і далі не йдуть.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, участь в "Одеса прайд - 2017" беруть близько 200 осіб.

Одеса готується до лгбт-прайду-2017 pic.twitter.com/sJoxCgDhuc — Michael Shtekel (@mishajedi) August 13, 2017

"Вони зібралися на Приморському бульварі недалеко від Воронцовського палацу і під охороною значної кількості поліції і бійців Нацгвардії, скандуючи гасла "Маємо право бути собою" та "Рівність - це майбутнє", дійшли до пам'ятника Дюку де Рішельє. Там зібралися кілька десятків противників параду з числа представників правих організацій. Учасники ЛГБТ-параду пройшли близько половини маршруту через перешкоди з боку опонентів", - зазначено у повідомленні.

Поліція зупинила просування параду, щоб запобігти зіткненням. Учасники акції сіли на площі навколо пам'ятника, не бажаючи йти і не завершивши парад.

Фото з Twitter "Радіо Свобода"

Лгбт стоять біля Дюка. Далі не йдуть pic.twitter.com/uVyIl8TTk4 — Michael Shtekel (@mishajedi) August 13, 2017

Учасники акції "за традиційні цінності" зібралися неподалік від акції за права ЛГБТ

Згодом у поліції Одеської області повідомили, що акцію за права ЛГБТ "Одеса прайд - 2017" завершено, порушень публічного порядку не зафіксовано.

Співробітники поліції супроводжували учасників маршу, які пройшлися ходою від Воронцовського палацу до пам’ятника Дюку, зазначили у поліції.

"У зв’язку з проведенням інших масових заходів по маршруту "Маршу рівності" та задля уникнення конфліктів та забезпечення безпеки містян та гостей міста правоохоронці змушені були в короткий строк змінити напрямок руху учасників акції", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє місцеве видання "048.ua", Приморський бульвар було обгороджено парканом, а від пам'ятника Дюку, де залишалися учасники акції, поліція на автобусах евакуювала активістів прайду. Їхні опоненти просто розійшлися.

Українська правда