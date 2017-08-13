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В Одесі - ЛГБТ-прайд, учасників посилено охороняють

Неділя, 13 серпня 2017, 10:55
В Одесі - ЛГБТ-прайд, учасників посилено охороняють

В Одесі на Приморському бульварі одночасно проходять акція за права ЛГБТ та "акція за традиційні цінності". 

Як повідомляє "Радіо Свобода", правоохоронці взяли учасників ЛГБТ-прайда у щільне кільце заради безпеки. 

Учасники акції перебувають біля пам'ятника Дюку Рішельє і далі не йдуть. 

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, участь в "Одеса прайд - 2017" беруть близько 200 осіб.

"Вони зібралися на Приморському бульварі недалеко від Воронцовського палацу і під охороною значної кількості поліції і бійців Нацгвардії, скандуючи гасла "Маємо право бути собою" та "Рівність - це майбутнє", дійшли до пам'ятника Дюку де Рішельє. Там зібралися кілька десятків противників параду з числа представників правих організацій. Учасники ЛГБТ-параду пройшли близько половини маршруту через перешкоди з боку опонентів", - зазначено у повідомленні.

Поліція зупинила просування параду, щоб запобігти зіткненням. Учасники акції сіли на площі навколо пам'ятника, не бажаючи йти і не завершивши парад.

 
Фото з Twitter "Радіо Свобода"

Учасники акції
Учасники акції "за традиційні цінності" зібралися неподалік від акції за права ЛГБТ
 

Згодом у поліції Одеської області повідомили, що акцію за права ЛГБТ "Одеса прайд - 2017" завершено, порушень публічного порядку не зафіксовано.

Співробітники поліції супроводжували учасників маршу, які пройшлися ходою від Воронцовського палацу до пам’ятника Дюку, зазначили у поліції.

"У зв’язку з проведенням інших масових заходів по маршруту "Маршу рівності" та задля уникнення конфліктів та забезпечення безпеки містян та гостей міста правоохоронці змушені були в короткий строк змінити напрямок руху учасників акції", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомляє місцеве видання "048.ua", Приморський бульвар було обгороджено парканом, а від пам'ятника Дюку, де залишалися учасники акції,  поліція на автобусах евакуювала активістів прайду. Їхні опоненти просто розійшлися. 

Українська правда 

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Теми: ОдесаЛГБТ
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