В Одессе - ЛГБТ-прайд, участников усиленно охраняют

В Одессе на Приморском бульваре одновременно проходят акция за права ЛГБТ и "акция за традиционные ценности".

Как сообщает "Радио Свобода", правоохранители взяли участников ЛГБТ-прайда в плотное кольцо ради безопасности.

Участники акции находятся у памятника Дюку Ришелье и дальше не двигаются.

Как сообщает Интерфакс-Украина, участие в "Одесса прайд - 2017" принимают около 200 человек.

Одеса готується до лгбт-прайду-2017 pic.twitter.com/sJoxCgDhuc — Michael Shtekel (@mishajedi) August 13, 2017

"Они собрались на Приморском бульваре недалеко от Воронцовского дворца и под охраной значительного количества полиции и бойцов Нацгвардии, скандируя лозунги "Имеем право быть собой" и "Равенство – это будущее", дошли до памятника Дюку де Ришелье. Там собрались несколько десятков противников парада из числа представителей правых организаций. Участники ЛГБТ-парада прошли около половины маршрута из-за препятствий со стороны оппонентов", - отмечается в сообщении.

Полиция остановила продвижение парада, чтобы предотвратить столкновения. Участники акции сели на площади вокруг памятника, не желая уходить и не завершив парад.

Фото з Twitter "Радіо Свобода"

Лгбт стоять біля Дюка. Далі не йдуть pic.twitter.com/uVyIl8TTk4 — Michael Shtekel (@mishajedi) August 13, 2017

Участники акции "за традиционные ценности" собрались неподалеку от акции за права ЛГБТ.

Позже в полиции Одесской области сообщили, что акция за права ЛГБТ "Одесса прайд - 2017" завершена, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Сотрудники полиции сопровождали участников марша, которые прошлись от Воронцовского дворца к памятнику Дюку, отметили в полиции.

"В связи с проведением других массовых мероприятий по маршруту "Марша равенства" и во избежание конфликтов и обеспечения безопасности горожан и гостей города правоохранители вынуждены были в короткий срок изменить направление движения участников акции", - говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание "048.ua", Приморский бульвар был огражден забором, а от памятника Дюку, где находились участники акции, полиция на автобусах эвакуировали активистов прайда. Их оппоненты просто разошлись.

Украинская правда