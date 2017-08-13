АТО: Один военный погиб, двое ранены, еще трое получили травмы
В результате боевых действий в зоне проведения АТО один украинский военный погиб, двое ранены, еще трое получили травмы.
Об этом на брифинге 13 августа сообщил сапикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник.
Кроме того, в Бахмутском районе вблизи с.Луганское на взрывном устройстве подорвался трактор, водитель был травмирован и доставлен в больницу.
"С начала года это уже шестой случай в Донецкой области, когда гражданская техника попадает на взрывные устройства", - отметил Мотузяник.
Украинская правда
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