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АТО: Один военный погиб, двое ранены, еще трое получили травмы

Воскресенье, 13 августа 2017, 12:53

В результате боевых действий в зоне проведения АТО один украинский военный погиб, двое ранены, еще трое получили травмы.

Об этом на брифинге 13 августа сообщил сапикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

По данным штаба, наиболее неспокойно было на Луганском направлении: боевые действия велись на Бахмутский трассе и в Попаснянском районе.

"Боевики в темное время суток активно использовали минометы, выпустили по силам АТО почти 50 мин. Применяли бронетехнику. Силы ВСУ отвечали оккупантам огнем", - отметил Мотузяник.

В направлении Донецка боевые действия велись на участке фронта "шахта Бутовка - н.п. Опытное". Тяжелое вооружение противник не применял. На все обстрелы со стороны боевиков силы АТО вели огонь.

На Мариупольском направлении боевики совершили 4 обстрела, применили минометы и выпустили 20 мин.

Кроме того, в Бахмутском районе вблизи с.Луганское на взрывном устройстве подорвался трактор, водитель был травмирован и доставлен в больницу.

"С начала года это уже шестой случай в Донецкой области, когда гражданская техника попадает на взрывные устройства", - отметил Мотузяник.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассжертвы
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