АТО: Один військовий загинув, двох поранено, ще троє зазнали травмувань

В результаті бойових дій у зоні проведення АТО один український військовий загинув, двох поранено, ще троє зазнали травмувань.

Про це на брифінгу 13 серпня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За даними штабу, найнеспокійніше було на Луганському напрямку: бойові дії велися на Бахмутській трасі та у Попаснянському районі.

"Бойовики в темну пору доби активно використовували міномети, випустили по силах АТО майже 50 мін. Застосовували бронетехніку. Сили ЗСУ відповідали окупантам вогнем", - зазначив Мотузяник.

У напрямку Донецька бойові дії велися на ділянці фронту "шахта Бутівка - н.п. Опитне". Важку зброю противник не застосовував. На усі обстріли з боку бойовиків сили АТО вели вогонь у відповідь.

На Маріупольському напрямку бойовики здійснили 4 обстріли, застосували міномети і випустили 20 мін.

Окрім того у Бахмутському районі поблизу с.Луганське на вибуховому пристрої підірвався трактор, водій зазнав ушкоджень і був доправлений до лікарні.

"З початку року це вже шостий випадок на Донеччині, коли цивільна техніка натрапляє на вибухові пристрої",- зазначив Мотузяник.

Українська правда