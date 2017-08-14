Мощности для изготовления загранпаспортов удвоят

Полиграфкомбинат "Украина", который изготовляет биометрические загранпаспорта, через 3-4 месяца получит дополнительное оборудование, которое позволит производить более чем вдвое больше документов.

Об этом сообщили "Украинской правде" в предприятии в ответе на информационный запрос.

"В ближайшие 3-4 месяца Полиграфкомбинат "Украина" ожидает поставку дополнительной системы персонализации паспортов BookMaster One Systems производства компании IAI industrial systems B.V. (Нидерланды), что увеличит общую производственную производительность Государственного центра персонализации документов Полиграфкомбинат "Украина" больше чем в два раза", - говорится в сообщении.

В ответе также отметили, что для изготовления биометрических загранпаспортов предприятие работает в три смены без выходных.

Также в предприятии отметили, что с начала введения безвизового режима (11 июля) до 10 августа они изготовили 592 596 загранпаспортов. При этом в июне изготовили 284 095 паспортов, а в июле - 295 890.

Кроме того, на вопрос, можно ли ускорить изготовление паспорта, если у человека есть брони на билеты и жилье, но он не успевает с поездкой из-за задержки изготовления, в Полиграфкомбинате ответили:

"Полиграфкомбинат "Украина" осуществляет изготовление и персонализацию бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу в порядке очередности поступления от Государственной миграционной службы Украины данных лиц, на имя которых оформляется паспорт, и в зависимости от срочности оформления паспорта".

Однако в предприятии не уточнили, как определить "срочность" оформление паспорта.

Ранее Государственная миграционная служба объяснила, почему украинцам не успевают изготовлять биометрические загранпаспорта, и рассказала, что можно сделать, когда "сгорают" билеты из-за задержки в изготовлении документов.

Олег Твердь, для УП